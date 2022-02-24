Київ: школи і дитсадки не працюють, громадський транспорт – безкоштовний

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що в умовах воєнного стану з 24 лютого в Києві не працюють школи і дитсадки.

Крім того, згідно з рішенням оперативного штабу столиці у зв’язку з військовою агресією Росії, у Києві:

лікарні, поліклініки і вся медична система працює в посиленому режимі

балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення

усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури і життєзабезпечення міста, – мають залишатися вдома і бути готовими прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Укриття позначені на мапі.

За даними КМДА, проїзд у громадському комунальному транспорті в Києві безкоштовний. Як повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич, наразі вимкнено автоматизовану систему оплату проїзду, тож валідувати транспортну картку у комунальному транспорті не потрібно.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що удосвіта 24 лютого зафіксували ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у кількох містах України. Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві.