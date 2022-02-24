Кличко закликає киян залишатися вдома, КМДА попереджає про «повітряну загрозу»

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян, які не задіяні в роботі критичної інфраструктури, залишатися вдома і тримати напоготові необхідні речі.

«Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. Тримайте напоготові «тривожну валізку». Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища», – йдеться в зверненні міського голови.

Київська влада повідомляє про «зафіксовану повітряну загрозу» і просить у разі ввімкнення сирен всіх терміново перейти до бомбосховищ.

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При цьому, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, сирену чути, зокрема, в районі площі Перемоги столиці.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що з удосвіта 24 лютого зафіксовано ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у кількох містах України.

Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві.