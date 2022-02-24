Змін у графіку поїздів не передбачається, але можливі зупинки з міркувань безпеки – Укрзалізниця

Усі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують і продовжать відправлятися за графіком. Про це повідомляють в «Укрзалізниці» та додають, що поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості. Окрім того, можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.

«Просимо слідкувати за офіційними повідомлення у Telegram-каналі Укрзалізниці, на вокзалах та прибувати на посадку за 30 хвилин до графікового відправлення. Зберігаймо спокій і продовжуємо рух», – додають в «Укрзалізниці».

Натомість «Украерорух» заявив про закриття українського повітряного простору для цивільної авіації через «високі ризики». Як довго діятиме це обмеження не уточнюють, лише зазначають, що про усі зміни щодо використання повітряного простору України повідомлять додатково.

О 5-й ранку 24 лютого відбувся напад на Україну з боку Росії. Фактичне військове вторгнення президент Росії Володимир Путін назвав спецоперацією на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР». Він наголосив, що в плани Росії не входить окупація українських земель і закликав українських військовослужбовців скласти зброю та «йти додому».

Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві. У МВС підтвердили, що з удосвіта зафіксовано ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах в кількох містах України. Повідомляєтья і про стрільби на кордоні.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про воєнний стан, і закликав українців зберігати спокій.

Президент США Джо Байдени засудив «невиправданий напад» Росії на Україну. Він сказав, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і за регулярнимии оновлення від служби національної безпеки.

Американський лідер анонсував зустріч з колегами по G7. Також Байден сказав, що звернеться до нації, аби «оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери накладуть на Росію за цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки».

Американська розвідка неодноразово попереджала про ймовірність вторгнення Росії в Україну після того, як Москва зосередила біля українських кордонів близько 150 тисяч військових і техніки. Кремль вторгнення заперечував.