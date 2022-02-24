Горить штаб ООС у Донецькій області

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє про пожежу в приміщенні головного штабу Операції Об’єднаних Сил у Часовому Яру, що на Донеччині.

За його даними, пожежа почалася внаслідок ракетного удару. Інші деталі наразі невідомі.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що з удосвіта 24 лютого зафіксовано ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у кількох містах України.

Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві.