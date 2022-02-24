Мер Борисполя: звуки вибухів у місті – робота ПВО України, вони відбивають атаку невідомого літального об'єкту

Мер Борисполя Володимир Борисенко 24 лютого близько 5:30 ранку у прямому ефірі на фейсбуці пояснив, що за вибухи чутно в місті. За його словами, це українські війська протиповітряної оборони відбивають атаку «невідомих літальних апаратів».

«Хочу одразу заспокоїти – це працює наша армія. Все нормально. Все перебуває під контролем. Це можна віднести до ряду провокацій. Спрацьовує наша армія по невідомому літальному апарату. Скоріш за все, це безпілотники», – повідомив він.

Він додав, що станом на зараз необхідності немає необхідності людям переходити до укриттів. Усі силовики працюють в посиленому режимі.

Мер Борисполя закликав користуватися офіційними сторінками влади для отримання інформації, адже в соцмережах можуть ширити фейки. Він не виключив кібератаку і вимкнення зв’язку. За його словами, це входить до «планів провокацій».

«Захист нашого міста, нашого аеропорту, нашої країни – він є і працює», – наголосив Борисенко.

Мер нагадав, що будь-яке підвальне приміщення є укриттям, як і будь-яке приміщення без вікон – наприклад, ванна кімната.

У Міністерстві внутрішніх справ України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».

Про це заявила речниця МВС Олена Матвєєва.

«Поки сирени немає, нехай громадяни перебувають вдома. Як тільки буде сигнал оповіщення. Для свого заспокоєння нехай зараз зайдуть на сайт ДСНС, там прописані інструкції. Там прописано, що треба робити після того, як почули сигнал оповіщення. І нехай перевірять тривожну валізку, чи у всіх вона зібрана, і чи всі речі там є», – сказала речниця МВС.

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР»

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що з удосвіта 24 лютого зафіксовано ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у кількох містах України.

«Вторгнення почалося. Щойно були удари ракет по центрах військового управління, аеродоромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону», – повідомив він у фецсбуці.

Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві.

Президент США Джо Байден вже виступив із заявою, в якій засудив «невиправданий напад» Росії на Україну. Він сказав, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і за регулярнимии оновлення від служби національної безпеки.

Американський лідер анонсував зустріч з колегами по G7. Також Байден сказав, що звернеться до нації, аби «оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери накладуть на Росію за цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки».

Американська розвідка неодноразово попереджала про ймовірність вторгнення Росії в Україну після того, як Москва зосередила біля українських кордонів близько 150 тисяч військових і техніки. Кремль вторгнення заперечував.