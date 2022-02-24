Київський метрополітен: працюємо в звичайному режимі

Київський метрополітен працює у звичайному режимі, повідомляється на сторінці метрополітену у фейсбуці.

«Метро працює у звичайному режимі. Ми оперативно будемо повідомляти у разі змін», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко закликав містян, які не задіяні в роботі критичної інфраструктури, залишатися вдома і тримати напоготові необхідні речі.

«Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. Тримайте напоготові «тривожну валізку». Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища», – йдеться в зверненні міського голови.

Київська влада повідомляє про «зафіксовану повітряну загрозу» і просить у разі ввімкнення сирен всіх терміново перейти до бомбосховищ.

При цьому, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, сирену чути, зокрема, в районі площі Перемоги столиці.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що удосвіта 24 лютого зафіксували ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у кількох містах України. Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві.