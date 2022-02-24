Кордон України піддався атаці на російсько-білоруській ділянці, тривають інтенсивні обстріли на Донбасі

Близько 5:00 ранку державний кордон України на ділянці з Росією та Білоруссю піддався атаці «з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю», повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

«Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника. В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу. Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомляє, що з 5:00 збройні сили Росії розпочали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України.

«Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону. Повітряні сили Збройних Сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована. Інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності», – заявили у Генштабі.

Удосвіта 24 лютого відбувся напад на Україну з боку Росії. О 5-й годині ранку фактичне військове вторгнення президент Росії Володимир Путін назвав спецоперацією на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР». Він наголосив, що в плани Росії не входить окупація українських земель і закликав українських військовослужбовців скласти зброю та «йти додому».

Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві. У МВС підтвердили, що з удосвіта зафіксовано ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах в кількох містах України. Повідомлялося і про стрільби на кордоні.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про воєнний стан, і закликав українців зберігати спокій.

Президент США Джо Байдени засудив «невиправданий напад» Росії на Україну. Він сказав, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і за регулярнимии оновлення від служби національної безпеки.

Американський лідер анонсував зустріч з колегами по G7. Також Байден сказав, що звернеться до нації, аби «оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери накладуть на Росію за цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки».

Американська розвідка неодноразово попереджала про ймовірність вторгнення Росії в Україну після того, як Москва зосередила біля українських кордонів близько 150 тисяч військових і техніки. Кремль вторгнення заперечував.