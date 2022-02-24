В умовах нового російського вторгнення СБУ просить громадян не ширити фейки

Служба безпеки України закликає громадян довіряти лише перевіреній інформації та не поширювати чутки і фейки в умовах нападу Росії на Україну.

«Сьогодні вітчизняний інформаційний простір стикнувся з новою хвилею фейків та «вкидів». З’явилися масові повідомлення про нібито наказ Міністерства охорони здоров’я щодо евакуації лікарень у Києві, вивезення людей та обладнання у західні регіони нашої країни. Поширюється і аналогічний «наказ» Міністерства освіти й науки, де серед іншого представлена неправда про мобілізацію студентів. Також розповсюджується дезінформація про українських військових, які нібито отримали СМС від росіян із «порадою» покинути зону ООС. Перелік «вкидів» можна продовжувати. Всі ці повідомлення – не просто фейк, а частина продуманої інформаційної війни проти України», – йдеться в повідомленні.

СБУ каже, що кіберфахівці відслідковують інформаційне поле, фіксують фейки і вживають заходи, аби оперативно нейтралізовувати шкідливу діяльність проросійських пропагандистів, ботоферм та притягнути зловмисників до відповідальності.

«Водночас ми закликаємо громадян користуватися лише перевіреною інформацією із офіційних джерел та не поширювати чутки. Завдання агресора – посіяти паніку, наше – зберігати спокій та не піддаватися на будь-які провокації», – резюмує СБУ.

Удосвіта 24 лютого відбувся напад на Україну з боку Росії. О 5-й годині ранку фактичне військове вторгнення президент Росії Володимир Путін назвав спецоперацією на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР». Він наголосив, що в плани Росії не входить окупація українських земель і закликав українських військовослужбовців скласти зброю та «йти додому».

Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у багатьох містах України. Українські силовики підтвердили удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах, а також стрільби на кордоні.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про воєнний стан, і закликав українців зберігати спокій.

Американська розвідка неодноразово попереджала про ймовірність вторгнення Росії в Україну після того, як Москва зосередила біля українських кордонів близько 150 тисяч військових і техніки. Кремль вторгнення заперечував.