Польща закликала НАТО посилити сили на східному фланзі

Польський уряд закликав НАТО зміцнити свої сили на східному фланзі після того, як удосвіта 24 лютого російські війська завдали ракетних ударів по українськиї містах, аеродоромах та військових об’єктах.

«Настав час посилити східний фланг НАТО. Ми очікуємо, що такі рішення будуть ухвалені», – заявив 24 лютого офіційний представник уряду Петро Мюллер.

Мюллер додав, що польські дипмісії в Україні залишатимуться відкритими «якнайдовше».

Тим часом МЗС Польщі у четвер закликало своїх громадян негайно покинути Україну і відмовитися від будь-яких поїздок в країну, повідомило МЗС Польщі у твітері.

НАТО почало спрямовувати додаткові війська на свій східний фланг після попереднього вторгнення Росії до України у 2014 році, коли вона захопила Крим.

Перед нападом на Україну президент Росії Володимир Путін цього тижня оголосив, що визнає угруповання «ДНР» та «ЛНР», що було засуджено Заходом.

11 лютого президент США Джо Байден наказав відправити додатково 3000 американських солдатів до союзної по НАТО Польщі. У заяві Пентагону йдеться, що війська приєднаються до приблизно 1700 солдатів, які прибули до Польщі на початку місяця.

«Загалом, ці 5000 додаткових військовослужбовців є високомобільними та гнучкими силами, здатними виконувати безліч завдань. Їх розгортають, щоб заспокоїти наших союзників по НАТО, стримати будь-яку потенційну агресію проти східного флангу НАТО, тренуватися з силами приймаючої країни і сприяти широкому спектру непередбачених обставин», – йдеться у заяві Пентагону.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Державне керівництво і ЗСУ закликали громадян зберігати спокій.