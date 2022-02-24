Зеленський: поговорив із західними лідерами, починаємо створення антипутінської коаліції

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що поговорив із західними лідерами і вони спільно починають створення «антипутінської коаліції».

«Я поговорив із Байденом (президент США Джо Байден – ред.), Джонсоном (прем’єр Великої Британії Боріс Джонсон), Шарлем Мішелем (голова Європейської ради), Дудою (Анджей Дуда, президент Польщі), Науседою (президент Литви Гітанас Науседа). Ми починаємо створення антипутінської коаліції», – заявив Зеленський у відеозверненні вранці 24 лютого.

За словами президента, він вже закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, «розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ і ми це зробимо».

Зеленський не уточнив, коли мав розмови зі світовими лідерами.

«Зараз нас атакують не лише бомби, а і фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну, Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу, нашу державу – все те, що ми будували, заради чого живемо», – сказав президент.

Він закликав українців не панікувати і підтримувати Збройні сили України.

В Офісі президента поінформували також, що Володимир Зеленський провів термінову нараду у зв’язку з початком Росією військової операції проти України з керівництвом уряду, представниками оборонного сектору й економічного блоку.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що удосвіта 24 лютого зафіксували ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у кількох містах України. Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві.