Військові повідомляють про знищення двох російських танків і кількох вантажівок

В районі Щастя на Луганщині були знищені два російських танки і декілька вантажних автомобілів, повідомляють Сухопутні війська Збройних сил 24 лютого 2022 року.

«В районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок РФ», – йдеться в повідомленні.

За даними командування Сухопутних військ Збройних сил, наразі відомо також про знищення п’яти російських літаків і двох вертольотів.

«Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам. Втрат серед захисників України на даний час немає», – йдеться в повідомленні.

Удосвіта 24 лютого відбувся напад на Україну з боку Росії. О 5-й годині ранку фактичне військове вторгнення президент Росії Володимир Путін назвав спецоперацією на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР». Він наголосив, що в плани Росії не входить окупація українських земель і закликав українських військовослужбовців скласти зброю та «йти додому».

Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві. У МВС підтвердили, що з удосвіта зафіксовано ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах в кількох містах України. Повідомлялося і про стрільби на кордоні.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про воєнний стан, і закликав українців зберігати спокій.

Президент США Джо Байдени засудив «невиправданий напад» Росії на Україну. Він сказав, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і за регулярнимии оновлення від служби національної безпеки.