Інформація про висадку десанту і захоплення Маріуполя не відповідає дійсності – ОДА

Голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко заявляє, що інформація про висадку десанту і захоплення Маріуполя не відповідає дійсності.

«Офіційно повідомляю: інформація щодо висадки десанту і захоплення Маріуполя не відповідає дійсності», – написав Кириленко у фейсбуці.

Водночас, за його словами, внаслідок ведення бойових дій вранці 24 лютого в області пошкоджені будинки, зокрема в Маріуполі сім, там же постраждали щонайменше 4 цивільних.

Вибухи пролунали і у Краматорську, в районі Часового Яру Росія застосувала авіацію. Протягом ночі й ранку обстріляні Верхньоторецьке, Павлопіль, Гнутове, Талаківка. Новолуганське залишилося без світла, зупинене теплопостачання, немає води.

«Поблизу Торецька ведуться інтенсивні обстріли позицій ЗСУ. Всі сховища відкриті, лежачих хворих евакуйовуємо в сховища силами ДСНС. Станом на 07:43: Мирненська ВЦА Старогнатівка: один будинок зруйновано, десять пошкоджені. Майже всі села без електрики. Жертв та поранених немає. З 02:00 началися обстріли Сартанської громади. У Гнутово постраждало 4 будинки, у Павлополі – один. Павлопіль без електрики і газу, Гнутове без електрики. Обстріли тривають», – йдеться в повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ заявляли, що Росія розпочала артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону, а Повітряні сили Збройних сил України відбивають повітряний напад.

У Генштабі також наголосили, що інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що удосвіта 24 лютого зафіксували ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у кількох містах України. Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві.