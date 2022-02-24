У Генштабі повідомили, що ЗСУ збили на Донбасі 5 російських літаків та вертоліт

Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на командування Об’єднаних сил, сьогодні, повідомляє, що на Донбасі 24 лютого українські військові збили п’ять російських літаків та вертоліт.

«За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів. Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників», – йдеться в повідомленні.

Генштаб ЗСУ раніше повідомив, що з 5:00 збройні сили Росії розпочали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах ЗСУ.

Держприкордонлужба повідомила про атаки на прикордонні підрозділи, наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбулася з окупованого Криму.

Кореспондент Радіо Свобода також повідомив про пожежу в приміщенні головного штабу операції Об’єднаних сил у Часовому Яру, що на Донеччині.

Удосвіта 24 лютого відбувся напад на Україну з боку Росії. О 5-й годині ранку фактичне військове вторгнення президент Росії Володимир Путін назвав спецоперацією на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР». Він наголосив, що в плани Росії не входить окупація українських земель і закликав українських військовослужбовців скласти зброю та «йти додому».

Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві. У МВС підтвердили, що з удосвіта зафіксовано ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах в кількох містах України. Повідомлялося і про стрільби на кордоні.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про воєнний стан, і закликав українців зберігати спокій.

Президент США Джо Байдени засудив «невиправданий напад» Росії на Україну. Він сказав, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і за регулярнимии оновлення від служби національної безпеки.

Американський лідер анонсував зустріч з колегами по G7. Також Байден сказав, що звернеться до нації, аби «оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери накладуть на Росію за цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки».

Американська розвідка неодноразово попереджала про ймовірність вторгнення Росії в Україну після того, як Москва зосередила біля українських кордонів близько 150 тисяч військових і техніки. Кремль вторгнення заперечував.