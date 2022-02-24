У МВС надали перелік локальних вибухів у регіонах і дані про постраждалих

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці оприлюднив перелік локальних вибухів у регіонах України, яку надала Національна поліція України.

Згідно з цими даними, сьогодні сталися вибухи у низці населених пунктів, а також надійшла така інформація:

Луцьк – інформація про вибухи;

Одеса – вибух локатора біля аеропорту;

Запоріжжя – вибух біля аеропорту;

Село Миколаївка, Чернігівщина – повідомлення про рух техніки з боку РФ;

Село Батятичі, Львівська область – вибухи;

Миргород, Полтавська область – вибух двох ракет;

Каланчак, Херсонська область – обстріл прикордонників;

Знам’янка, Кіровоградська область – обстріл військової частини (далі в/ч – ред.);

Броди, Львівщина – три вибухи на двох в/ч;

Аеропорт УДСНС, Чернігівська область – влучення в локатор (є потерпілі);

Генічеськ, Херсонська область – їде військова техніка Росії в бік Мелітополя;

Бохоники, Вінницька область – обстріл в/ч;

Старокостянтинів, Хмельниччина – обстріл військового аеропорту;

Подільськ, Одеська область – залетіли 2 літаки з Придністров’я, обстріл в/ч;

Озерне, Житомирська область – обстріл ракетами, знищено один літак;

Тульчин та Теплик, Вінницька область – вибухи на в/ч;

Івано-Франківська область – обстріл в/ч;

Маріуполь, Донецька область – поранена дитина та троє цивільних;

Харків – обстріл в/ч (зенітна частина);

Запоріжжя – на околиці обстріл в/ч:

Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) інформація про вибухи.

Село Новий Калинів, Львівщина – обстріл бази паливно-мастильних матеріалів;

Ревне, Київська область – обстріл в/ч;

Чонгар і Каланчак, Херсонська область – обстріли в/ч;

«Військове містечко №161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ДСНС додає, що оголошено сигнал «Повітряна тривога» у Полтаві. У місті Хмельницький влучання в злітну смугу військового аеродрому.

«Внаслідок обстрілів виникло загорання 7 приватних житлових будинків у м. Маріуполь, влучання снаряду на аеродром міста Краматорськ. Луцьк – пошкоджено АЦ 25 ДПРЧ (постраждалих немає). Ніжин – проводяться роботи по деблокуванню з під завалів попередньо 6 осіб на аеродромі», – вказують рятувальники.

Удосвіта 24 лютого відбувся напад на Україну з боку Росії. О 5-й годині ранку фактичне військове вторгнення президент Росії Володимир Путін назвав спецоперацією на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР». Він наголосив, що в плани Росії не входить окупація українських земель і закликав українських військовослужбовців скласти зброю та «йти додому».

Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у багатьох містах України. Українські силовики підтвердили удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах, а також стрільби на кордоні.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про воєнний стан, і закликав українців зберігати спокій.

Американська розвідка неодноразово попереджала про ймовірність вторгнення Росії в Україну після того, як Москва зосередила біля українських кордонів близько 150 тисяч військових і техніки. Кремль вторгнення заперечував.