Львівщина: влада повідомляє про три обстріли військових об’єктів не з повітря, жертв немає

24 лютого зранку у Львівській області були обстріляні три військові об’єкти, що розташовані у Бродах, Кам’янці-Бузькій і Новому Калинові Самбірського району. Як повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, обстріл не був здійснений з повітря. Він також додав, що ніхто не постраждав.

«Це були не повітряні судна. Смертельні випадки не зафіксовані. Є повідомлення антитерористичного штабу, що люди у камуфляжній формі можуть бути диверсантами. Позначка ‒ червона стрічка. Будьте пильними до таких речей. Всі служби Львівщини працюють у звичному порядку, що відповідає воєнному стану. Львівський аеропорт охороняється посилено, як і злітна смуга, щоб не дати противнику приземлитись. Люди, які проживають біля військових і критичних об’єктів, не відходьте від дітей», ‒ каже Максим Козицький.

За інформацією керівників Львова та області, всі екстрені служби працюють у звичному режимі, є достатня кількість медикаментів, на складах є паливно-мастильні матеріали. Тому просять водіїв не створювати паніку на заправних станціях. Також величезні черги утворились у продуктових крамницях.

«Всі служби міста працюють у посиленому режимі. Поставлені чіткі завдання. Депутати міськради будуть із мешканцями перевіряти укриття. Готуємось прийняти жителів із інших населених пунктів. Координуємо з нашими містами-партнерами за кордоном. Особлива увага населення, хто проживає біля військових об’єктів і критичних», ‒ зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Поліція посилено патрулює місто. В області формують гуманітарний центр.

На українсько-польському кордоні почали утворюватись автомобільні черги. Зранку на пункті пропуску «Шегині» було понад 130 автомобілів.

«Паніки немає. Лише незначне збільшення кількості автомобілів на двох пунктах пропуску», ‒ повідомив Радіо Свобода речник Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Втім, зауважують, ситуація змінюється і дедалі більше людей доїжджають до українсько-польського кордону.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що удосвіта 24 лютого зафіксували ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у кількох містах України. Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві.