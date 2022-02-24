В Одесі надходять повідомлення про вибухи – ДСНС

Головне управління ДСНС України в Одеській області почало отримувати о 10:25 повідомлення про вибухи в Одесі, повідомила речниця одеських рятувальників Марина Мартиненко.

За її інформацією, йдеться щонайменше про три випадки:

Малиновський р-н, вул. Промислова (військова частина з загоранням);

район АРЗ СП (ЗАСТАВА-2) (залізничні колії);

Малиновський р-н, Вячеслава Кірілова, 13А, (військова частина).

Підрозділи ДСНС спрямовані на місце подій для уточнення інформації, додали у відомстві.

Раніше кореспондент Радіо Свобода повідомив із посиланням на два джерела в протиповітряній оборони, що виходи ракет ППО в Одесі було чути о 5-6 ранку.

За його даними, ППО завадили літакам наблизитися до Одеси з моря.

«За моєю інформацією, працювали кілька дивізіонів протиповітряної оборони біля Одеси по літаках. З боку Чорного моря жоден з літаків до Одеси не долетів», – повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Читайте також: Під Харковом спалили чотири російських танки – Генштаб

Офіційних підтверджень цьому наразі немає.

Також я спілкувався з очевидцем обстрілу в місті подільськ. за його словами влучили у військову частину він особисто допомагав грузити поранених в карети швидкої допомоги. за словами лікарів є загиблі.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.