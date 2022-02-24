Президент Чехії Земан закликав відключити Росію від SWIFT

Президент Чехії Мілош Земан виступив з екстреним зверненням до громадян країни у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

Земан різко засудив російську агресію, висловив підтримку Україні і закликав до вкрай жорстких санкцій проти Кремля – зокрема відключення Росії від міжнародної системи фінансової комунікації SWIFT.

За словами Земана, він уважно прослухав виступ Володимира Путіна і зазначає, що жодні, можливо, допущені Заходом помилки у минулому не виправдовують дій Росії. За словами Земана, російська влада вчинила злочин проти міжнародного миру.

Президент Чехії визнав, що помилявся, коли казав, що Росія не розпочне війну, оскільки «росіяни не божевільні». «Безумців треба ізолювати», – заявив він.

Виступ Земана оцінюється у Чехії як несподіваний. Президент Чехії має репутацію одного з найбільш доброзичливо налаштованих до Кремля європейських політиків. У минулому він ставив під сумнів необхідність санкцій і неоднозначно висловлювався про анексію Криму.