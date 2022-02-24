На Луганщині збили сьомий літак ВКС РФ – ООС

Штаб операції Об’єднаних сил повідомляє про збиття 24 лютого ще одного літака ВКС РФ на Луганщині.

«Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні.

Військові не надали інших подробиць збиття.

Раніше в штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що в районі ООС були збиті впродовж 24 лютого шість літаків ВКС РФ та 2 гелікоптери, був відбитий напад на Щастя. Також були повідомлення про знищення російських танків та втрати росіян.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

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