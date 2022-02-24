Щастя під контролем ЗСУ, військові повідомляють про втрати росіян

Місто Щастя на Луганщині перебуває під контролем українських військових, повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.
«Місто Щастя під контролем. Знищено 50 російських окупантів», – йдеться в повідомленні.
Центр стратегічних комунікацій заявляє також про знищення російської техніки.
Раніше в районі Щастя знищили два російських танки і декілька вантажних автомобілів.
Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».
Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».
У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».
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