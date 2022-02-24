Ситуація у Львові: увімкнені сирени та «дистанційка» для учнів

Навчання у школах і закладах професійно-технічної освіти у Львові перевели від сьогодні на дистанційний режим. Дитячі садки працюють у режимі чергування. Таке рішення Львівської міської ради.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, «працівники, які забезпечують життєдіяльність міста, продовжують чітко та злагоджено виконувати свою роботу».

Мер міста закликав львів’ян залишатись вдома і перевірити укриття, які розташовані найближче до місця проживання.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, від ранку у Львові чутно сирени.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Державне керівництво і ЗСУ закликали громадян зберігати спокій.