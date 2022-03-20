Посол РФ в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов пригрозив європейським країнам «планами проти НАТО»

Посол РФ у Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов пригрозив кільком європейським країнам «планами проти НАТО» з боку Росії. Про це він заявив 18 березня в інтерв’ю телеканалу Face TV.

«Звідки ви знаєте, що ми не нічого плануємо проти Хорватії, Угорщини чи Польщі? У нас є плани проти НАТО. Ми оцінюємо геостратегічну ситуацію, дивимося, звідки йдуть загрози і реагуємо», − сказав він.

За словами російського посла, що це не загроза, а попередження.

«Вирішуйте самі. Це як замкнене коло, я вже сказав… Дозвольте припустити, наприклад: Боснія і Герцеговина стала членом НАТО, і Брюссель вирішує поставити туди ядерні ракети, спрямовані на Москву. Ми будемо оцінювати стратегічну ситуацію, і тому я вважаю, що виходом має бути європейська система, а не НАТО», – заявив Калабухов.

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16 березня в ефірі боснійського телеканалу Калабухов також пригрозив Боснії і Герцеговині тим, що Росія зараз робить в Україні.

«Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа − наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати», − заявив Калабухов.

Голова Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич того ж дня засудив заяву посла РФ.

«Повідомлення російського посла про те, що реакція Росії послідує, наведення прикладу України, проти якої Росія здійснює агресію, є однозначним, але водночас неприйнятним для Боснії і Герцеговини», − підкреслив голова Президії балканської країни.

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Комшич зазначив, що рішення Боснії і Герцеговини про вступ до НАТО може бути лише рішенням інституцій Боснії і Герцеговини, а не приводом для нападу на неї.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Також однією з вимог Росії в цій війні є відмова України від вступу до НАТО.