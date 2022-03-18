Польща на саміті НАТО запропонує створити миротворчу місію в Україні – Моравецький

Польща на наступному саміті НАТО офіційно запропонує створити миротворчу місію в Україні, заявив 18 березня прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Лідер владної партії Польщі Ярослав Качинський висловив ідею створення миротворчої місії цього тижня під час поїздки до Києва.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ раніше повідомив, що екстрений саміт НАТО пройде 24 березня. На ньому обговорюватимуть вторгнення Росії в Україну. У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден братиме в ньому участь.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.