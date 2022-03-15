Лідери країн НАТО зберуться на позачерговий саміт 24 березня

Лідери НАТО зустрінуться в Брюсселі 24 березня на позачерговому саміті, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну, заявив голова альянсу Єнс Столтенберґ 15 березня.

«Ми будемо розглядати вторгнення Росії в Україну, нашу рішучу підтримку України і подальше посилення стримування й оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа повинні продовжувати бути об’єднаними», – написав Столтенберґ у твітері.

Речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила, що президент США Джо Байден візьме участь у зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

За її словами, Байден має намір обговорити «поточні зусилля зі стримування та оборони у відповідь на неспровокований і невиправданий напад Росії на Україну, а також підтвердити нашу стійку відданість союзникам по НАТО».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».