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Позивний «79»: на Київщині прощалися із полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом

Полковник Валерій Гудзь користувався великою повагою серед військових, завдяки своєму бойовому досвіду та людським якостям. Його позивний «79» знали не лише солдати, але і генерали усіх рівнів. Він пройшов бойовий шлях із 2014 року від командира взводу до командира бригади імені Данила Галицького. Полковник Гудзь завжди був поруч із солдатами. Загинув на Луганщині, отримавши несумісне з життям поранення.

Як раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський, з 24 лютого, внаслідок російського військового вторгнення в Україну, загинуло понад 1300 військових ЗСУ.

За даними Генштабу, в Україні загинули чи поранені вже більше ніж 12 тисяч особового складу російської армії.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
1 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Полковник Гудзь користувався повагою та популярністю серед військових. Його позивний &laquo;79&raquo;&nbsp;знали не лише солдати, але і генерали усіх рівнів. Він пройшов бойовий шлях з 2014 року від командира взводу до командира бригади (королівської бригади імені Данила Галицького).&nbsp; Київська область, 15 березня 2022 року &nbsp;
2 Полковник Гудзь користувався повагою та популярністю серед військових. Його позивний «79» знали не лише солдати, але і генерали усіх рівнів. Він пройшов бойовий шлях з 2014 року від командира взводу до командира бригади (королівської бригади імені Данила Галицького). 

Київська область, 15 березня 2022 року

 
На Луганщину він прибув на підмогу рідному підрозділу, де зазнав поранення, не сумісне із життям. Київська область, 15 березня 2022 року &nbsp;
3 На Луганщину він прибув на підмогу рідному підрозділу, де зазнав поранення, не сумісне із життям.

Київська область, 15 березня 2022 року

 
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року. Від 24 лютого, внаслідок російського військового вторгнення в Україну, загинуло понад 1300 військових ЗСУ
4 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року.

Від 24 лютого, внаслідок російського військового вторгнення в Україну, загинуло понад 1300 військових ЗСУ
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
5 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
6 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
7 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
8 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, позивний &laquo;79&raquo;, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
9 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, позивний «79», який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
10 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
11 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
12 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
13 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
14 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
15 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
16 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
17 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
18 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
19 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
20 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
21 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
22 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
23 Прощання з полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом, який загинув внаслідок атаки російських військ на Луганщині. Київська область, 15 березня 2022 року
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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