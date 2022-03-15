Позивний «79»: на Київщині прощалися із полковником ЗСУ Валерієм Гудзьом

Полковник Валерій Гудзь користувався великою повагою серед військових, завдяки своєму бойовому досвіду та людським якостям. Його позивний «79» знали не лише солдати, але і генерали усіх рівнів. Він пройшов бойовий шлях із 2014 року від командира взводу до командира бригади імені Данила Галицького. Полковник Гудзь завжди був поруч із солдатами. Загинув на Луганщині, отримавши несумісне з життям поранення.

Як раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський, з 24 лютого, внаслідок російського військового вторгнення в Україну, загинуло понад 1300 військових ЗСУ.

За даними Генштабу, в Україні загинули чи поранені вже більше ніж 12 тисяч особового складу російської армії.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.