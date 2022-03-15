Агенції ООН закликали зупинити атаки на лікарні і запобігти катастрофі системи охорони здоров’я України

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітня організація охорони здоров’я і Агенція ООН із сексуального та репродуктивного здоров’я (UNFPA) закликали до негайного припинення всіх атак на заклади охорони здоров’я в Україні.

«Ці жахливі атаки вбивають і завдають серйозних травм пацієнтам і медичним працівникам, руйнують життєво важливу інфраструктуру охорони здоров’я та змушують тисячі людей відмовлятися від доступу до медичних послуг, попри катастрофічні потреби», – йдеться в заяві, оприлюдненій 15 березня.

«Система охорони здоров’я в Україні перебуває під великим тиском, а її крах обернеться катастрофою. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб цього не сталося», – додали агенції ООН.

За повідомленням, у системі спостереження ВООЗ за нападами на медустанови (SSA) було задокументовано 31 напад на медичні заклади в Україні від початку вторгнення Росії 24 лютого.

«Згідно з цими повідомленнями, у 24 випадках медичні установи були пошкоджені або зруйновані, а в п’яти випадках було пошкоджено або знищено машини швидкої допомоги. Ці напади призвели щонайменше до 12 смертей і 34 поранень, а також вплинули на доступ до основних медичних послуг і їх наявність», – наголошується в заяві.

«Ми вже бачимо, що потреби у медичній допомозі вагітним жінкам, молодим матерям, дітям молодшого віку та літнім людям в Україні зростають, тоді як доступ до послуг серйозно обмежений через збройне насильство. Наприклад, з початку війни в Україні відбулося понад 4 300 пологів, а в найближчі три місяці очікується, що 80 000 українських жінок народять дитину. Забезпечення киснем і медикаментами, зокрема для лікування ускладнень при вагітності, перебуває на небезпечно низькому рівні», – заявили ЮНІСЕФ, ВООЗ і UNFPA.

Там також наголосили, що гуманітарні партнери і медичні працівники повинні мати можливість безпечно підтримувати і посилювати надання основних медичних послуг, включаючи вакцинацію від COVID-19 і поліо, а також постачати життєво важливі ліки цивільному населенню по всій Україні та біженцям, які перетинають кордон із сусідніми країнами.

«Дуже важливо, щоб гуманітарні організації мали безпечний і безперешкодний доступ до всього цивільного населення, де б воно не перебувало», – заявили організації і закликали до негайного припинення вогню, «що включає безперешкодний доступ до отримання гуманітарної допомоги для людей, які її потребують».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.