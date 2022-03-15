Кількість загиблих через війну РФ проти України дітей зросла до 97 – ОГП

За час збройної агресії РФ проти Україні станом на ранок 15 березня загинули 97 дітей і ще понад 100 травмовані, повідомляє Офіс генпрокурора.

«Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях. Щодня під обстрілами гине щонайменше п’ятеро дітей», – ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Згідно з повідомленням, внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 400 навчальних закладів, 59 із них зруйновано повністю. Також обстріляно 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей з інвалідністю.

У відомстві зазначили, що ці цифри не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де країна-агресор веде активні бойові дії і на тимчасово окупованих територіях.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».