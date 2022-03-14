МВС: усиновлення дітей під час воєнних дій – неможливе

Усиновлення дітей під час воєнних дій є неможливим. На цьому наголошують у МВС через масове поширення в Інтернеті повідомлень із закликами усиновити 45 дітей, батьків яких, нібито, було убито під час широкомасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

«Інформація про цих дітей не відповідає дійсності... Під час війни усиновлення не можливе ні за звичною, ні за пришвидшеною процедурою, в тому числі іноземними громадянами», – повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

У відомстві нагадують, що будь-яку інформацію про дітей, яка поширюється в мережі, потрібно ретельно перевіряти. Для цього можна звертатися на гарячу лінію Української мережі з прав дитини та UNICEF Ukraine, які допоможуть підтвердити чи спростувати її.

У разі ж виявлення фейків, які стосуються дітей, необхідно звертатися до Кіберполіції – callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Згідно з даними Офісу генерального прокурора, унаслідок збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 14 березня в Україні уже загинули 90 дітей, а понад 100 зазнали поранень.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».