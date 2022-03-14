ОГП: через збройну агресію РФ в Україні 90 дітей загинули, понад 100 – поранені

В Офісі генерального прокурора повідомили, що 90 дітей загинули і понад 100 поранені внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 14 березня.

Згідно з повідомленням, найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.



«Лише вчора у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинуло двоє дітей та ще двох поранено. Пошкоджено через бомбардування та обстріли 379 закладів освіти, 59 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області – 119 навчальних закладів. У Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 35, Херсонській – 21, у столиці – 24», – йдеться в повідомленні.



В ОГП вказують, що ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

За даними ОГП, оприлюдненими 12 березня, українські правоохоронці розслідують понад 1 700 кримінальних проваджень про воєнні злочини російських військ в Україні.