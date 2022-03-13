В Україні наразі розслідують понад 1 700 справ про воєнні злочини Росії – Венедіктова

Наразі правоохоронці розслідують понад 1 700 кримінальних проваджень про воєнні злочини російських військ в Україні. Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова увечері 12 березня.

«Прокуратура фіксує кожен воєнний злочин РФ на нашій землі – наразі розслідується вже 1 717 кримінальних проваджень. Також збираємо докази російської агресії разом з усіма небайдужими на єдиній загальнодержавній платформі https://warcrimes.gov.ua»,– повідомила Венедіктова.

Вона закликала тих, хто став свідком чи жертвою воєнного злочину та має фото чи відеодокази, надавати їх правоохоронцям.

За даними Офісу президента, протягом 16 днів нового російського вторгнення загинули 79 дітей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».