За 16 днів війни Росії проти України загинули 79 дітей − ОГП

За 16 днів війни Росії проти України загинули 79 дітей, поранено майже 100, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях.

«Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії», − йдеться в заяві.

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Також в Україні упродовж війни зруйновано більше ніж 280 навчальних закладів, дев’ять із них знищено повністю, повідомляє Генпрокуратура.

«У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській – 28, в Києві – 17 та більше 10 закладів дитячих лікувальних установ», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі закликають: «Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте і надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua».

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».