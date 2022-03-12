В ОП повідомили про маршрути для евакуації на 12 березня

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що 12 березня мають відкритися 14 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів за такими напрямками:

із Запоріжжя в Маріуполь вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху:

Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя. Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації

Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ

Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ

Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Стоянка – Гореничі – Гнатівка – Білогородка – Київ

Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир

Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир. Автобуси для евакуації з Київської області будуть відправлені з Білої Церкви.

Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир. Автобуси для евакуації з Київської області будуть відправлені з Києва.

Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Рух можливий також на приватному транспорті в колоні з автобусами.

Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава. Можливий рух в колоні на особистому транспорті разом з автобусами.

Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка - Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Можливий рух в колоні на особистому транспорті разом з автобусами.

Тимошенко наголосив, що евакуація проводиться безкоштовно і закликав водіїв, які рухатимуться в колонах евакуації брати з собою максимальну кількість людей.

Ввечері 11 березня віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що протягом дня не вдалося евакуювати людей з Ізюма, Маріуполя та Волновахи через дії російських військових.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.