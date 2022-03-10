Російські війська вбили більше українських цивільних, ніж військових – Резніков

Станом на 10 березня внаслідок нового вторгнення Росії до України загинуло більше мирних жителів, ніж українських військових. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков увечері 10 березня.

«Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі. Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує. Вони не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених», – заявив голова Міністерства оборони.

Він додав, що уряд має перелік учасників вторгнення і передасть їх «всім відповідним інституціям».

Наразі, за словами Резнікова, пріоритетом є організація гуманітарних коридорів для евакуації людей з міст, які зазнають найважчих атак: Маріуполя, міст Сумщини, Харківщини, передмість Києва.

Міністр вказав на те, що до лав територіальної оборони вступили понад 100 тисяч українців, також понад 200 тисяч повернулися з-за кордону, щоб долучитися до оборони. Тим не менш, він попросив військовозобов’язаних українців залишатися на зв’язку.

«Якщо ви переїхали з родинами до інших регіонів, повідомте місцевий центр комплектування та соціальної підтримки. Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт. У цьому немає жодного сенсу… Просто будьте на контакті з центром комплектування по місцю фактичного проживання. Це потрібно не тільки для оборони, а загалом для країни та економіки. Щоб ми розуміли усі можливості і могли планувати», – закликав Резніков.

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Він визнав економічні втрати від війни, вказавши на необхідність розгорнути додаткові виробничі потужності для оборони в центральних та західних областях.

«Державна влада буде робити усе можливе, щоб допомогти регіонам адаптуватися до нових реалій. Діятимуть програми прямої підтримки людей. Але міцний тил – це запорука міцної оборони. Все, що може працювати і розвиватися – повинно це робити. Отримуйте зарплату, сплачуйте комунальні послуги, по можливості намагайтеся не випасти з економічних процесів», – заявив урядовець.

Він додав, що ніхто не знає напевне, «коли у Росії вичерпається запас міцності», відтак українцям доведеться навчитися жити в нових умовах.

Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Президент Росії Путін назвав напад на Україну «військовою операцією із демілітаризацією і денацифікацією». З того дня по 8 березня, за даними ООН, зафіксовано 516 випадків загибелі цивільних людей в Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 12 тисяч особового складу. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Водночас американська розідка оцінює втрати російських військових у від 2 до 4 тисяч людей вбитими.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.