В РНБО назвали головну несподіванку російського вторгнення 

Україна почала готуватися до вторгнення Росії ще у листопаді 2021 року, але не очікувала, що напад буде скоєно з території Білорусі, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Свобода Live.

«Ми не могли суспільству сказати, що буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик Російської Федерації, щоб тут почався хаос», - пояснив він.

Чиновник додав, що влада чітко розуміла, що вторгнення російських військ відбудеться, але зовсім не була готова до того, що це відбудеться з боку Білорусі.

«Такого удару в спину ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть по всіх фронтах. Це була несподіванка», - визнав секретар РНБО.

В ефірі Свобода Live він уточнив, що українська влада готувалася до загострення на харківському, сумському, луганському і кримському напрямках.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечує участь білоруських військ у новому російському вторгненні до Росії.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив 3 березня, що Сполучені Штати «досі не бачать жодних ознак того, що Білорусь бере участь або готується взяти участь у зіткненнях». Того ж дня американські військові заявили, що, за її даними, із 480 ракет, запущених на той момент в Україні, 70 було випущено з Білорусі.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.