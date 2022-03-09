Дані ООН: внаслідок нового російського вторгнення в Україні загинули 516 мирних жителів

Внаслідок бойових дій в Україні загинули 516 цивільних – такі дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюднені 9 березня.

Від ранку 24 лютого Управління зафіксувало 1 424 постраждалих серед цивільного населення, в тому числі:

516 загиблих: 98 чоловіків, 60 жінок, дев’ять хлопчиків, п’ятеро дівчат, 23 дитини та 321 дорослий, чия стать наразі невідома

908 поранених: 78 чоловіків, 57 жінок, 12 дівчат, чотири хлопчика, також 34 дитини і 723 дорослих, чия стать невідома

Найбільше постраждалих зафіксували на території Донецької та Луганської області: 111 вбитих і 462 поранених.

«До більшості зареєстрованих випадків загибелі і поранень призвели удари зброї вибухової діх з великим радіусом ураження, в тому числі обстріли із застосуванням важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетні удари та авіаудари», – йдеться у висновках Управління.

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Водночас у ООН вважають, що справжні цифри «значно вищі», оскільки з місць, де йдуть інтенсивні бойові дії, інформація надходить із запізненням. Це стосується, зокрема, Волновахи, Маріуполя та Ізюму, де, за припущенням Управління Верховного комісара з прав людини, постраждали «сотні мирних мешканців».

Раніше 9 березня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про загибель 1 300 жителів Маріуполя від початку російської блокади.

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Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.