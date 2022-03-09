Внаслідок авіаудару військами Росії по селищу Пісківка на Київщині загинула 20-річна дівчина – поліція

Національна поліція України повідомила 9 березня, що внаслідок авіаудару військами Росії попереднього дня по селищу Пісківка на Київщині загинула 20-річна дівчина, ще двоє людей були поранені.

«8 березня о 21:30 російська авіація завдала удару по селищу Пісківка в Бучанському районі. Ворог скинув бомби на житлові будинки мирного населеного пункту. Загинула 20-річна дівчина, двоє людей були поранені, знищені 9 житлових будинків», – йдеться у повідомленні.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Велика Британія, як заявив 9 березня прем’єр-міністр країни Боріс Джонсон, шукає додаткові способи підтримати захист України у небі.