МКІП збирає дані про руйнування об’єктів культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило 9 березня про збір інформації щодо пошкоджень та руйнувань об’єктів культурної спадщини, вчинених російськими військами на території України.

«Агресія Росії супроводжується пересуванням важкої військової техніки, ракетними та авіаударами, артилерійськими обстрілами українських міст та сіл. Закликаємо свідків руйнування культурної спадщини з усіх регіонів України надіслати фото або відео докази до Міністерства культури та інформаційної політики через ресурс. Доступні для відкритого використання дані публікуватимуться на порталі. Надані верифіковані матеріали можуть бути передані Міжнародному кримінальному суді в Гаазі для проведення слідчих дій», – йдеться в повідомленні.

У відомстві також додали, що від початку російської агресії на території України, розпочатої ще 2014 року, українські пам’ятки культурної спадщини «потерпають від вандалізму загарбників та постійно перебувають під загрозою». Ситуація зі збереженням української культурної спадщини особливо загострилася від 24 лютого 2022 року, коли регулярні армійські частини Російської Федерації розпочали масштабну війну в Україні, кажуть в МКІП.

«Зокрема, внаслідок наступу російських військ було знищено Історико-краєзнавчий музей в с. Іванків на Київщині. Внаслідок ракетно-бомбових ударів, нанесених російськими військами по містах Харків та Чернігів, частково зруйнованими та пошкодженими виявилися десятки пам’яток архітектури та історії. Значних руйнувань зазнала архітектурна пам’ятка – будівля кінотеатру ім. Щорса в центрі м. Чернігова, історична споруда школи по вул. Шевченка у м. Харкові, дерев’яна Покровська церква кінця ХІХ ст. в с. В’язівка на Житомирщині. Також наявна інформація щодо локальних пошкоджень внаслідок російських бомбардувань таких архітектурних шедеврів, як Успенський собор в Харкові та ансамбль Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові. Зафіксовані неодноразово приклади пошкоджень саме громадських та культових споруд свідчать про невибірковість вчинених російськими військами обстрілів, що є безперечними ознаками воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією стосовно українського народу та його культурної спадщини», – зазначили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

28 лютого директорка Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко повідомила, що під час наступу російських військ у районному центрі Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко.

28 лютого міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням позбавити Росію статусу члена організації і змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини.

ЮНЕСКО 3 березня 2022 року опублікувала офіційну заяву про глибоку стурбованість подіями в Україні та оголосила про початок роботи щодо оцінки завданих збитків у сфері компетенції організації (зокрема щодо освіти, культури, культурної спадщини та інформації), а також про реалізацію заходів у рамках надання невідкладної підтримки, повідомила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

8 березня Олександр Ткаченко звернувся до міністрів культури Європейського союзу з проханням про накладення санкцій на Росію у культурній та інформаційній сферах.

Він додав, що з 2014 року Росія «систематично порушує» міжнародне гуманітарне право і міжнародні конвенції про охорону культурної спадщини, зокрема на півострові Крим.

Масштабна війна Росії проти України триває 14-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.