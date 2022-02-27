Ткаченко просить ЮНЕСКО позбавити Росію статусу члена організації

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням позбавити Росію статусу члена організації і змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини.

«Збройний наступ Росії на Україну нині знищує численні об’єкти цивільного характеру й об’єкти культурної спадщини в Україні. Незліченні історичні та архітектурні пам’ятки й археологічні об’єкти перебувають під загрозою артилерійських обстрілів і неконтрольованого руху важких військових вантажівок», – написав Ткаченко в своєму телеграм-каналі.

Він додав, що з 2014 року Росія «систематично порушує» міжнародне гуманітарне право і міжнародні конвенції про охорону культурної спадщини, зокрема на півострові Крим.

«Її дії вже завдали шкоди стародавньому місту Таврійський Херсонес, внесеному до Списку всесвітньої спадщини, а також Бахчисарайському палацу кримських ханів, внесеному до орієнтовного списку, та іншим об’єктам культурної спадщини. З огляду на це Україна вважає неприйнятним продовження присутності Росії в ЮНЕСКО. Очікуємо, що відповідь і рішення у цьому питанні українська сторона отримає в найкоротші терміни», – наголосив міністр.

25 лютого Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про зупинення членства Росії в самому комітеті і в Парламентській асамблеї Ради Європи через вторгнення російських сил на територію України.