Конгресмени США від обох партій закликали Байдена закрити небо над Україною

Американські конгресмени Джеррі Коннолі (Демократична партія) і Майк Тернер (Республіканська партія) звернулися до президента США Джо Байдена з закликом позбавити Росію доступу до повітряного простору над Україною. Про це йдеться у їхньому зверненні, яке опублікував у Facebook голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Члени Палати представників США, нижньої палати Конгресу, Коннолі та Тернер повідомили, що провели екстрену нараду з українською делегацією в Парламентській асамблеї НАТО.

«Після довгих нічних боїв по всій країні та героїчних зусиль, спрямованих на те, щоб уповільнити наступ Росії на Київ, наші колеги терміново просять каски та куленепробивні жилети, а також протиповітряну та протиракетну зброю, серед іншого. США та наші союзники повинні розглянути всі можливі варіанти, щоб обмежити і, зрештою, позбавити Росію доступу до повітряного простору над Україною. Бойові дії вже призвели до того, що десятки тисяч біженців прямують через кордони союзників НАТО. Бойові дії, що продовжуються, тільки посилять гуманітарну кризу, що розгортається, в Україні і навколо неї. США та наші союзники по НАТО повинні забезпечити надання гуманітарної допомоги українському народу, який страждає від рук маніакального нападу Путіна на мирного та демократичного сусіда. Український народ уже продемонстрував готовність до опору, просто для цього йому потрібні засоби», – ідеться у зверненні конгресменів.

Раніше народні депутати України закликали країни ЄС і НАТО негайно, вже у суботу, 26 лютого, закрити небо над Україною, «аби припинити терористичні нальоти російських окупаційних сил».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.