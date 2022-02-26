Верховна Рада закликала виключити Росію із Ради безпеки ООН – Стефанчук

Верховна Рада України закликала виключити Російську Федерацію з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Колективну заяву керівництва парламенту, узгоджену з лідерами всіх проукраїнських парламентських фракцій, яку прочитав спікер парламенту Руслан Стефанчук, оприлюднила у фейсбуці співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

У зверненні вони закликали країни ЄС і НАТО негайно, вже сьогодні, 26 лютого, закрити небо над Україною, «аби припинити терористичні нальоти російських окупаційних сил».

«Закликаємо виключити Російську Федерацію з Радбезу ООН. Країна-терорист не має права там знаходитися і руйнувати самі основи світової безпеки. Закликаємо світ визнати Путіна воєнним злочинцем, посилити санкції не лише проти нього і його фашистського режиму, а проти всіх росіян, які несуть повну відповідальність за свою владу. Вони її обирали, а значить підтримали політику терору проти суверенної України», – наголосив Руслан Стефанчук.

Він додав, що «Росія повинна понести відповідальність як держава терорист, всі росіяни повинні понести повну відповідальність за свою владу. Путінський режим влаштував в центрі Європи справжню гуманітарну катастрофу, і це має бути покарано».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.