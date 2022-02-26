Понад тисячу поранених і майже 200 загиблих – міністр озвучив втрати серед цивільних за час нового вторгнення РФ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що внаслідок нового російського вторгнення до України загинуло 198 цивільних, серед яких троє дітей. Про це міністр написав у фейсбуці. За його словами, ще понад тисяча людей зазнали поранень.

«На жаль, за оперативними даними, від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них 3 дітей, 1115 поранених, з яких 33 дитини», – заявив він.

Водночас Віктор Ляшко також повідомив, що напередодні, 25 лютого, українські медики в бомбосховищі прийняли пологи в двох жінок.

«Третю добу війни, яку розпочали російські окупанти, під обстрілами та вибухами, вирує також життя і з’являється плач новонароджених українців. Вчора у Херсоні, під обстрілами, в одному із пологових будинків облаштованому у бомбосховищі народилось два хлопчики», – написав міністр.

Він наголосив, що, попри воєнні дії, медична система продовжує працювати. У тому числі – боротися із наслідками пандемії COVID-19.

Минулої доби, 25 лютого, як повідомляло МВС, в Україні через обстріли з боку російських військ загинули двоє дітей і були обстріляні 33 цивільні об’єкти.

За даними Сухопутних військ ЗСУ, втрати росіян склали понад 3,5 тисяч загиблими і майже 200 полоненими.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.