Через потрапляння боєприпасу в будівлю складу в Києві у пожежі загинула людина – ДСНС

Пожежники виявили тіло загиблого охоронця на місці пожежі у двох складських будівлях у Солом'янському районі Києва, куди влучив боєприпас, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві заявили, що нині вогнеборці ліквідовують пожежу. До гасіння залучено 20 осіб та п'ять одиниць техніки.

«26 лютого о 08:30 в Солом’янському районі по вул. Волинська 69, виникла пожежа в двох складських будівлях на площі близько 700 м кв. з подальшим розповсюдженням на поруч розташовані гаражі», – ідеться в повідомленні ДСНС.

Вранці в Києві в житловий будинок на проспекті Лобановського, 6-А влучила ракета. У ДСНС заявили, що проводиться евакуація людей, інформацію про постраждалих ще не наводили.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.