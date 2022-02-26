Російські війська за добу пошкодили щонайменше 40 об’єктів цивільної інфраструктури – МВС

Російські війська за добу пошкодили щонайменше 40 об’єктів цивільної інфраструктури, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

«Розмови Путіна про те, що він не веде війну проти цивільного населення, і українці нібито прикриваються живим щитом із жінок і дітей, є абсолютним фейком. Росіяни ракетами розстрілюють цивільні будинки в Києві, столиці України. Більше того, протягом останньої доби щонайменше 40 об’єктів цивільної інфраструктури пошкоджені саме російськими військовими», – заявив у відеозверненні 26 лютого речник – радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Вранці 26 лютого в багатоповерховий будинок на проспекті Лобановського на рівні 18-21 поверхів у Києві влучив снаряд.

ДСНС, яке проводить евакуацію мешканців, повідомило, що кількість жертв і постраждалих наразі уточнюється, а також, що є загроза руйнування будинку.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.