У Києві у житловий будинок влучила ракета – влада

У Києві у житловий будинок на проспекті Лобановського, 6-А влучила ракета. Про це повідомляють ДСНС України і мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера, аварійно-рятувальні служби уже прямують на місце подій.

У ДСНС України уточнили: «26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобановського, 6-А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок на рівні (18-21 поверхів). Пожежу ліквідовано, є загроза руйнування ж/б. Кількість постраждалих уточнюється. Ми оперативно будемо повідомляти про хід ліквідації наслідків цього воєнного злочину. А також просимо людей дотримуватись правил безпеки у разі оголошення повітряної тривоги.

У ДСНС заявили, що проводиться евакуація.

Від ДСНС залучені 12 осіб та 3 одиниці техніки.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною. Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.