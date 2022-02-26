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Зеленський просить не поширювати фейки: «Ніяку зброю ми не складемо»

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спростував фейки про те, що він нібито закликає українську армію скласти зброю.

«У мережі дуже багато з’явилося фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так! Я тут. Ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати», – повідомив Зеленський у Telegram в суботу.

Відеоролик із заявою президент записав із вулиці Банкової на тлі Будинку із химерами – однієї з будівель Офісу президента.

Президент Зеленський задовго до нового вторгнення Росії в Україну і особливо зараз – у час воєнного стану – звертається до українців та інформує про поточну ситуацію.

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