Зеленський просить не поширювати фейки: «Ніяку зброю ми не складемо»

Президент України Володимир Зеленський спростував фейки про те, що він нібито закликає українську армію скласти зброю.

«У мережі дуже багато з’явилося фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так! Я тут. Ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати», – повідомив Зеленський у Telegram в суботу.

Відеоролик із заявою президент записав із вулиці Банкової на тлі Будинку із химерами – однієї з будівель Офісу президента.

Президент Зеленський задовго до нового вторгнення Росії в Україну і особливо зараз – у час воєнного стану – звертається до українців та інформує про поточну ситуацію.