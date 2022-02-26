Росія не отримала «жодної тактичної переваги» за підсумками минулої ночі – Подоляк

Російські війська не змогли завдати максимального ураження містам України протягом ночі на 26 лютого, заявив на ранковому брифінгу радник Офісу президента Михайло Подоляк.

«Ми розуміли, що сьогоднішня ніч буде тяжкою, тому що Росія мала використати і використала всі свої ресурси й резерви для того, щоб завдати нам у максимальній кількості наших міст максимальні ураження. Одразу скажу, що цього не сталося. Збройні Сили України разом із Національною поліцією повністю контролюють ситуацію і територію нашої держави», – сказав він.

За словами Подоляка, зараз тривають «потужні бої» в Херсоні, Миколаєві та Одесі, проте російським військам не вдалося там закріпитися. Другим важливим напрямком, окрім південного, він назвав Київ.

«Ключова ціль, про яку заявляла РФ – знищення політичного і військового керівництва України. Заради цього до міста Києва була спроба підтягнути максимальну кількість техніки і Збройних сил Росії. На теперішній час можемо сказати наступне: і в самому місті, і на околицях міста Києва контрольована ситуація. Ситуація в місті: є поодинокі роботи ДРГ, проти яких активно працюють представники Нацполіції і територіальної самооборони. На околицях Києва активно працюють ЗСУ», – розповів радник голови ОП.

На північному напрямку, додає Подоляк, тривають бої навколо Маріуполя. Також по багатьох українських містах вночі оголошували повітряну тривогу, тому що російська армія застосовувала артилерію та авіацію для ударів.

«Хочу сказати наступне: на 7 ранку 26 лютого жодної тактично-оперативної переваги попри ту кількість ресурсів і резервів, які були вкинуті в активні дії Росією, збройні сили цієї країни не отримали. Це говорить про те, що Україна не просто вистояла, Україна перемагає. В нас активно працюють і ЗСУ, і Нацполіція і сили територальної самооборони. Люди вміють захищати свою державу», – підсумував він.

Подоляк додав, що президент Володимир Зеленський продовжить переговори з представниками західних країн, аби сформувати «максимально дієву коаліцію проти Росії».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

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За даними Сухопутних військ ЗСУ, втрати росіян на ранок 26 лютого склали понад 3,5 тисяч загиблими і майже 200 полоненими.