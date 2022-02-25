«Ніч буде дуже важкою. Але буде ранок!» – Зеленський звернувся до нації

Президент України Володимир Зеленський опівночі 26 лютого оприлюднив чергове звернення до нації, в якому повідомив про надзвичайну важливість нинішньої ночі для долі держави та всіх українців.

«Ця ніч буде більш тяжкою, ніж день. Під ударом багато міст нашої держави – Чернігів, Суми, Харків, наші дівчата, наші хлопці на Донбасі, міста півдня України. Особлива увага – Києву. Не можна втратити столицю… Цієї ночі ворог застосує усі наявні в нього сили, щоб зламати наш опір – підло, жорстко і не по-людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм», – попередив глава держави.

«Цієї ночі маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз. Кожен цивільний громадянин має бути максимально обережним, допомагайте, будь ласка, один одному, особливо людям літнього віку, тим, кому зараз дуже важко. За будь-якої небезпеки переходьте в укриття. Кожен, хто вже долучився до захисту країни або може допомогти обороні, – зупиняйте ворога всюди, де можете, закривайте спеціальні знаки, які диверсанти залишають на дорогах і на будівлях. Спалюйте ворожу техніку усім, чим ви можете. Якщо для загарбників навіть дитячі садочки – допустима ціль, ви не повинні залишити їм жодного шансу. Усі думки, усі молитви українців – з нашими військовими. Віримо у них, дбаємо про них, захищаємо нашу державу», – наголосив Володимир Зеленський.

«Ніч буде важкою, дуже важкою. Але буде ранок!» – так завершив своє звернення президент України.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

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