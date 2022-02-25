Байден та Зеленський обговорили додаткову допомогу Україні

У розмові з президентом України Володимиром Зеленським 25 лютого президент США Джо Байден відзначив хоробрі дії українців, які борються, щоб захистити свою країну. Відповідну заяву президента США поширив Білий дім.

«Я також розповів про поточну економічну, гуманітарну та безпекову допомогу, яку надають США та про наші зусилля об'єднати інші країни для надання подібної допомоги», – йдеться в заяві президента США.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив у твітері про розмову з Байденом.

За словами Зеленського, сторони обговорили посилення санкцій проти Росії, оборонну підтримку України та антивоєнну коаліцію.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».