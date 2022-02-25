Путін заявив про готовність до переговорів з Україною – російські ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова до переговорів із Україною на високому рівні. Як повідомляють російські ЗМІ, Путін сказав про це на переговорах із лідером Китаю Сі Цзіньпіном 25 лютого.

Кремль офіційно цю інформацію не підтверджував, його сайт наразі не відкривається.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення закликав Путіна «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

За даними МВС України, станом на 12:00 25 лютого від початку бойових дій зафіксовано понад 400 обстрілів.