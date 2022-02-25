Вторгнення Росії: Зеленський звернувся до Європи і Путіна

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни використати свою «достатню силу, щоб зупинити агресію» Росії, а російського президента Володимира Путіна – «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

«Вже другий день міста України зазнають ракетно-бомбових ударів. Танкові колони й авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила – під час Другої світової війни і про що говорила «ніколи знову». Але ось це є! Знову є. Зараз. У 2022 році. Через 75 років після завершення Другої світової війни», – заявив Зеленський у відеозверненні 25 лютого.

«Впевнений, ви це бачите – ви всі, вся Європа. Але ми не бачимо вповні, що ви збираєтеся з цим робити. Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?», – додав він, подякувавши при цьому за секторальні санкції проти Росії, запроваджені США, Канадою, Великою Британією, Євросоюзом, Австралією та Новою Зеландією.

Водночас Зеленський наголосив, що ці дії не зупинили російських військ, які з танків стріляють по житлових будинках в українських містах.

«Бронетехніка все ще атакує, в тому числі цивільних людей. Звичайних громадян України. Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію. Чого далі очікувати від європейських держав? Анулювання віз для росіян? Відключення від SWIFTу? Повна ізоляція Росії? Відкликання послів? Нафтове ембарго? Закриття неба? Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу нам, усім нам, усій Європі. Ще можна зупинити агресію. Треба діяти без зволікань», – заявив президент.

Він також закликав допомогти і звичайних людей.

«Виходьте на площі своїх міст і вимагайте миру для Європи, миру для України, зупинки цієї війни… Поки державні інституції у Європі не поспішають з реально дуже міцними рішеннями, кожен європеєць у своїй столиці може вже прийти в наше посольство і запропонувати свою допомогу… Якщо ви у Європі маєте бойовий досвід і не хочете дивитися на нерішучість політиків, ви можете прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно», – наголосив він.

За даними МВС України, станом на 12:00 25 лютого від початку бойових дій зафіксовано понад 400 обстрілів.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».