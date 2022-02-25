Опубліковані фото знищеної колони російських Градів біля Харкова 

Фото знищеної ЗСУ колони російських Градів, які вторглися на територію України, зняв кореспондент Радіо Свобода сьогодні, 25 лютого, біля Харкова.

За його словами, на місці події є тіло загиблого російського військового, про інші втрати живої сили поки невідомо.

Російська техніка була знищена за кількасот метрів від харківської окружної дороги в Київському районі.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що біля Харкова українські захисники зранку зупинили ще одну спробу наступу - місто під контролем України.

За даними представників української влади, станом на обід п’ятниці найнебезпечніша ситуація – на північному заході від Києва, на Чернігівщині та Сумщині.

За даними Міністерства оборони України, продовжується стримування російських військ, які наступають із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації за декількома напрямками.

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий до переговорів із Україною на високому рівні. Кремль офіційно цю інформацію не підтверджував, його сайт наразі не відкривається.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення закликав Путіна «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».